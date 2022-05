PLAYOFF SERIE C, PRIMO TURNO NAZIONALE: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI

Sono stati effettuati i sorteggi per il primo turno della fase Nazionale dei playoff di Serie C. Ecco tutti gli accoppiamenti

Al via la fase Nazionale dei playoff di Serie C. Tredici squadre ancora rimaste in corsa e un solo posto a disposizione nel prossimo campionato di Serie B. Questa mattina è stato effettuato il sorteggio dal quale sono emersi gli accoppiamenti che verranno disputati in doppia sfida (andata e ritorno) domenica 8 maggio e giovedì 12 maggio. Il Palermo di Silvio Baldini dovrà fare i conti con la Triestina.