Tragedia Samarate, Palermo vicino a Nicolò Maja: il video di Accardi, Somma e Soleri

Il Palermo Calcio esprime la propria vicinanza a Nicolò Maja, vittima della strage di Samarate e al momento in prognosi riservata

Il Palermo Calcio si stringe attorno a Nicolò Maja , ventitreenne vittima della Strage di Samarate, piccolo paese in provincia di Varese . Il giovane è l'unico sopravvissuto alla furia omicida del padre Alessandro, che ha ucciso la moglie Stefania e la figlia Giulia. Nelle scorse ore il nonno di Nicolò ha rivolto un appello ai calciatori del Palermo , squadra di cui il ragazzo è tifoso, al fine di fare ascoltare al nipote la voce dei propri beniamini nella speranza che possa svegliarsi.

La società rosanero ha risposto presente alla richiesta, mandata in onda a "La Vita in diretta". Un video messaggio attraverso i canali social del Palermo vede i calciatori Soleri, Accardi e Somma augurare una pronta guarigione a Nicolò, che al momento lotta tra la vita e la morte in ospedale.