Toscano: “Distacco dal Bari? Palermo, c’è tempo. Silipo ok, Brunori decisivo in C”

Domenico Toscano, ex tecnico di Ternana, Reggina e Avellino, ha ottenuto ben tre promozioni dalla C alla B. L'intervista esclusiva concessa dall'allenatore calabrese alla redazione di Mediagol.it

"Al momento non posso sbagliare la scelta, a un allenatore che resta fuori chiaramente manca sempre il campo soprattutto a chi è abituato a lavorare 24 ore su 24. Ti manca l'adrenalina, ma è il prezzo che devi pagare per le tue scelte. Spero che presto si potrà tornare a vivere l'ebrezza del campo. Per me non c'è stato mai un problema di categorie, semmai in talune occasioni non c'era convergenza in termini di progetto tecnico e programmazione. Ogni volta si sono verificate tali componenti e combinazioni, non è mai esistito un problema di categoria. Griglia promozione? I 7 punti di vantaggio del Bari sul Palermo dopo 8 giornate sono tanti, ma se guardiamo alla lunghezza del campionato ci rendiamo conto che non è così. Parliamo di due partite nella quali tu puoi riprendere le distanze giuste per poter dare fastidio alla capolista, tutto dipende dalla continuità di risultati che darai. I momenti di difficoltà li passano tutte le squadre chi prima chi dopo, devi essere bravo a farti trovare pronto e a rispondere presente nel momento in cui questo accade. Il Palermo da Boscaglia a Filippi? Ogni allenatore, a prescindere dai sistemi di gioco, ha le proprie idee e le proprie strategie di lavoro. Nel calcio i sistemi di gioco sono ormai dinamici e non più statici. Silipo e Brunori? Sono due calciatori di ottimo livello anche se con caratteristiche diverse. Silipo è un brevilineo ed è forte nell'uno contro uno, mentre Brunori ha già dimostrato di essere un attaccante di livello che sposta gli equilibri in questa categoria.