Torino-Palermo, probabili formazioni: Di Benedetto mischia le carte, dubbio Valente

Prove di formazione oggi al "Tenente Onorato" di Boccadifalco: le ultime

Mediagol ⚽️

Primo turno di Coppa Italia Frecciarossa. Sabato 6 agosto, alle ore 21:15, il Palermo affronterà il Torino in trasferta, fra le mura dello Stadio "Olimpico-Grande Torino". Pertanto, i rosanero torneranno in campo dopo la vittoria conquistata lo scorso weekend per 3-2, in occasione del turno preliminare contro la Reggiana.

Al cospetto della squadra allenata da Ivan Juric, Stefano Di Benedetto non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Andrea Accardi e Gregorio Luperini. Il difensore palermitano ha iniziato la riatletizzazione dopo i tre mesi di stop forzato a causa di un problema al ginocchio, mentre l'ex Trapani ha una lieve mononucleosi infettiva. Probabile il forfait di Edoardo Lancini, alle prese con una contusione al fianco destro. In dubbio Nicola Valente, che nel pomeriggio di oggi ha svolto un lavoro differenziato.

In sede di rifinitura, il tecnico della Primavera rosanero ha scelto di mischiare le carte con l'obiettivo di tenere tutti sulla corda ed alta la tensione. Ecco l'undici tipo provato oggi al "Tenente Onorato" di Boccadifalco: Pigliacelli tra i pali, Doda, Nedelcearu, Marconi e Sala in difesa; De Rose e Damiani in mediana, con Silipo, Stoppa ed Elia alle spalle dell'unica punta Brunori.

Proviamo a formulare, dunque, le ipotesi più plausibili al vaglio di Di Benedetto: rosanero in campo con il consueto 4-2-3-1.

Davanti a Pigliacelli, Nedelcearu e Marconi comporranno il tandem di centrali difensivi; Buttaro (o Doda) e Sala agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, De Rose e uno tra Damiani e Broh interni in zona nevralgica, mentre Silipo (o Valente in caso di recupero) e uno tra Elia e Floriano saranno gli estremi di un tridente offensivo che avrà in Stoppa il perno centrale. In avanti, infine, ci sarà Brunori.

Le probabili formazioni del match fra Torino e Palermo:

TORINO (3-4-2-1): Berisha/Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno/Adopo, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Aina; Seck, Radonjic/Linetty; Sanabria.

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Sala; Damiani/Broh, De Rose; Silipo/Valente, Stoppa, Elia/Floriano; Brunori.

Indisponibili: Accardi, Lancini, Luperini