Torino-Palermo: i convocati di Juric per il match di Coppa Italia

Sono 19 i convocati dal tecnico Ivan Juric per la gara contro il Palermo, valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa. Il match è in programma sabato sera, alle ore 21.15, allo Stadio "Grande Torino". Restano fuori gli infortunati Zima e Vojvoda, mentre Izzo, Edera, Verdi, Zaza, Millico e Horvath per scelta tecnica. Ci sono, invece, i nuovi Bayeye e Radonjic.