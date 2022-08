Torino-Palermo, assaggio di A: match speciale per Brunori. Crivello, Somma e Broh…

Torino-Palermo riporta a ricordi lontani. In A solo Crivello, Somma e Broh

Il successo contro la Reggiana nel preliminare di Coppa Italia Frecciarossa, ha regalato ai rosa il pass verso il primo turno del trofeo nazionale. Torino-Palermo sarà una sfida dal sapore particolare. Un assaggio di Serie A quello che andrà in scena sabato 5 agosto alle 21.15 allo Stadio "Olimpico-Grande Torino". L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" si sofferma sull'importanza della gara e sulle presenze in massima serie della rosa attuale della formazione siciliana. Il Palermo manca all'appuntamento contro una squadra del massimo campionato dall'edizione 2018-2019 della Coppa Italia. Era il terzo turno del trofeo, match in cui i rosanero uscirono per mano del Cagliari. Due a uno il risultato di quella sfida a favore della formazione sarda, con la doppietta di Pavoletti intervallata dal gol del momentaneo pareggio di Nestorovski.

Una sfida che adesso il Palermo affronta con un organico che, salvo pochi profili, la Serie A non l'ha mai giocata - scrive il GdS. Della rosa attuale soltanto l'esterno basso mancino, Roberto Crivello, ha collezionato un numero di presenze superiore a tre in massima serie. Il difensore, infatti, con la maglia del Frosinone ha giocato in A collezionando 17 presenze. A seguire il calciatore palermitano soltanto Somma (per lui due apparizioni in A, con le maglie di Empoli e Roma) e Broh, con una sola presenza con la casacca a del Parma.

Match particolare per il club di viale del Fante della galassia City Football Group. L'intero organico sabato avrà l'occasione di mettersi in mostra in un palcoscenico da Serie A, aria che per i rosanero manca dalla stagione funesta 2016-2017. Il 3-1 contro la Reggiana ha regalato alla formazione affidata ad interim a mister Di Benedetto, dopo l'addio di Silvio Baldini, un appuntamento che riporta agli antichi fasti della società rosanero. Una sfida da Serie A, almeno per il blasone delle due piazze - conclude il noto quotidiano.