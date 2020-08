TFN, combine Picerno-Bitonto: pugliesi e lucani in D, Foggia e Rende candidate al ripescaggio

A pochi giorni dalla compilazione dei calendari di Serie C arriva la sentenza del Tribunale Federale Nazionale.

La presunta combine tra Bitonto e Picerno del 5 maggio 2019 ha portato il TFN a prendere una decisione in tal senso: pugliesi penalizzati e lucani retrocessi. A questo punto il posto delle due squadre dovrà essere preso da altrettante società, al momento ci sono due compagini che devono infatti capire il proprio futuro. Si parla di Foggia e Rende, i rossoneri dovrebbero prendere il posto del Bitonto mentre i calabresi dovrebbero essere ripescati al posto proprio del Picerno contro il quale ha perso l’ultimo play-out. Adesso serve attendere la sentenza decisiva in merito proprio ai ripescaggi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da dott. Cesare Mastrocola – Presidente; avv. Amedeo Citarella – Componente (Relatore); avv. Paolo Clarizia – Componente; dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA; ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 31 agosto 2020, a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 2218/1491 pf18–19/GC/GT/ag del 10.08.2020 nei confronti dei sig.ri Rossiello Francesco, D’Aucelli Paolo, De Santis Nicola, Anaclerio Michele, Montrone Giovanni, Turitto Onofrio, Patierno Francesco Cosimo, Picci Antonio Giulio, Fiorentino Daniele, De Santis Vincenzo, Mitro Vincenzo e delle società USD Bitonto Calcio, AZ Picerno Srl e Potenza Calcio Srl, il seguente DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie parzialmente il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

– per il sig. Anaclerio Michele, anni 2 (due) di squalifica;

– per il sig. De Santis Vincenzo, anni 4 (quattro) di inibizione, oltre all’ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00);

– per il sig. De Santis Nicola, anni 4 (quattro) di inibizione;

– per il sig. Picci Antonio Giulio, anni 1 (uno) e mesi 8 (otto) di squalifica;

– per il sig. Fiorentino Daniele, anni 1 (uno) di squalifica;

– per il sig. Montrone Giovanni, anni 1 (uno) e mesi 8 (otto) di squalifica;

– per il sig. Turitto Onofrio, anni 1 (uno) di squalifica;

– per il sig. Patierno Francesco Cosimo, anni 1 (uno) e mesi 8 (otto) di squalifica;

– per il sig. Mitro Vincenzo, anni 4 (quattro) di inibizione;

– per la società AZ Picerno Srl, retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di Lega Pro per la stagione

sportiva 2019/2020;

– per la società USD Bitonto, penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica, da scontarsi nel corso della stagione

sportiva 2019/2020.