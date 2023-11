Ternana-Venezia, Vanoli: “Complicato sfidarli. Loro squadra arrabbiata in difficoltà”

E’ stata una settimana molto positiva, abbiamo lavorato bene e siamo pronti. Bello vedere il morale alto, dobbiamo entrare in campo coraggiosi fin dal primo minuto per evitare l’errore commesso nell’ultima partita. Lo spirito di gruppo è fondamentale per arrivare lontano, chi subentra a gara in corso può farci vincere la partita, tutti sono importanti. In un anno, grazie al lavoro dei ragazzi, siamo passati dalla zona retrocessione ad un’ottima posizione in classifica, ora bisogna avere la forza di restare in alto e piano piano stiamo lavorando per fare questo step successivo. La Ternana ha giocatori di un certo calibro per questa categoria, sarà complicato sfidarli. Dovremo essere bravi a gestire i momenti difficili e a colpirli quando ne avremo l’occasione. Incontriamo una squadra arrabbiata ed in difficoltà ma con una grande tifoseria, sarà fondamentale gestire i vari momenti della partita. Sono contento e soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto e stiamo facendo con la nostra rosa, disponiamo di giocatori con caratteristiche diverse tra di loro e questo ci permette di variare quando lo riteniamo necessario in base all’avversario. L’allenamento è lo specchio della partita, quello che dobbiamo migliorare è che a volte siamo un po’ macchinosi ad entrare in ritmo partita.“