PALERMO, IL CLUB ROSANERO ENTRA NEL NETWORK ECA

Il Palermo entra come partner nel network ECA (Europen Club Association). Si tratta dell'unico "organismo indipendente per i club di calcio a livello europeo riconosciuto ufficialmente dalla UEFA e dalla FIFA". Un "ulteriore e prestigioso passo avanti nel percorso di crescita del Club rosanero con un focus particolare nell’ambito dello sviluppo internazionale. Sin dalla sua nascita nel 2008, l’ECA ha rappresentato e creato valore per i suoi membri, salvaguardando, rafforzando e sviluppando gli interessi di oltre 300 club europei in qualità di interlocutore chiave in tutti gli affari e i processi decisionali del calcio internazionale", si legge in una nota diramata dal club di viale del Fante sul proprio sito di riferimento.