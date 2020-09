Teramo-Palermo, prima tra i professionisti per Paci: dubbio Cancellotti per il tecnico, l’ex Santoro…

Prima tra i professionisti per Massimo Paci.

Il Teramo sfiderà alle ore 15 fra le mura amiche dello Stadio “Bonolis” il Palermo di Roberto Boscaglia. Un “avversario più insidioso rispetto a quello che si potrebbe pensare”, scrive l’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, che aggiunge: “I rosanero neopromossi sono infatti il primo banco di prova in campionato per la formazione di Massimo Paci”.

Il tecnico del Diavolo, dunque, si prepara all’esordio tra i professionisti. E con ogni probabilità schiererà la stessa formazione che mercoledì ha battuto il Piacenza in Coppa Italia. L’unico dubbio? Cancellotti. Paci, nel corso della conferenza stampa pre-gara, ha sottolineato che il terzino ha recuperato dal problema al tendine ed è pronto per giocare. Tuttavia, da tempo è finito nel mirino del Perugia e potrebbe lasciare Teramo nei prossimi giorni. L’accordo tra le parti, d’altra parte, sarebbe stato ormai trovato.

Pertanto, come Martignago, “si potrebbe optare per la tutela della trattativa non mandandolo in campo”, si legge. A quel punto, Diakitè tornerà sulla fascia destra, con Soprano che con ogni probabilità farà coppia con il giovane Trasciani, alla luce della squalifica di Piacentini (e di Cappa) ed uno Iotti non in perfette condizioni. Chi scenderà in campo dal primo minuto è anche l’ex Palermo Santoro, “che giocherà la gara del cuore: palermitano d’adozione, è cresciuto nel settore giovanile rosanero lasciato un anno fa proprio per approdare al Teramo”, conclude il noto quotidiano.

