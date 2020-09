Teramo-Palermo, abruzzesi in campo con gli uomini contati: le scelte di Paci e l’incubo Kanoute…

“Il Teramo in campo con gli uomini contati”.

Titola così l’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, che punta i riflettori sulla sfida in programma domani pomeriggio allo Stadio “Bonolis” tra Teramo e Palermo. Sono diversi, d’altra parte, i calciatori che lasceranno l’Abruzzo: se Pietro Cianci è partito ieri verso Potenza in prestito e Martignago è pronto a raggiungere Ravenna, nei prossimi giorni anche il terzino destro Cancellotti potrebbe trasferirsi alla corte di Fabio Caserta al Perugia.

Lo stesso Cancellotti è in dubbio per la partita contro la compagine siciliana a causa di problema ad un tendine. “Ed è solo uno dei problemi che Massimo Paci ha per l’esordio”. Anche Di Matteo, infatti, non sarà a disposizione del tecnico per la frattura ad una costola, così come Piacentini e Cappa per squalifica, e Minelli che è alle prese con una distorsione al ginocchio. Chi potrebbe recuperare è invece Valentini, ma difficilmente partirà titolare tra i pali, con Lewandowski verso la riconferma. Se Paci dovesse perdere anche Cancellotti, Diakitè tornerebbe ad agire sulla fascia destra, abbandonando il ruolo di centrale di difesa, con Soprano-Trasciani coppia di centrali e Tentardini sicuro del posto.

Per il resto, Paci punterà ancora una volta sul 4-2-3-1 e, con ogni probabilità, sugli stessi uomini schierati in occasione della gara di Coppa Italia vinta contro il Piacenza: “Mungo è l’unico che potrebbe davvero insediare i tre alle spalle della prima punta, ma solo lo staff tecnico può avere idea se è una carta su cui invece affidarsi a gara in corso, considerate le poche alternative”, si legge. In avanti, Pinzauti dovrebbe fare il centravanti, a meno che Paci non decida di puntare su Birligea.

“Tra i rinforzi del Palermo arrivati nelle scorse ore c’è anche Kanoute, ormai ex Catanzaro, che in casa Teramo auspicano non ripeta la prestazione di una stagione fa del Ceravolo quando, proprio all’esordio in campionato, segnò uno dei gol che portarono alla vittoria la formazione giallorossa”, conclude il noto quotidiano.