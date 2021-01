Teramo, il tecnico Paci: “Giocato con lo spirito giusto, sono fiducioso. Proteste al gol di Lucca? C’è una spiegazione”

Il Teramo ferma il Palermo: al “Renzo Barbera” finisce 1-1.

La compagine abruzzese non ritrova la vittoria che manca ormai da ben nove turni in cui i biancorossi hanno pareggiato sei volte e perso in tre occasioni. Il pari contro i rosanero fa però ben sperare il tecnico Massimo Paci che, in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.