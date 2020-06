Tedesco-Mediagol, l’iniziativa dell’ex Palermo: “Vi racconto la mia idea, lavorare con i giovani…”

Di Massimiliano Radicini e Benedetto Forestiere.

Giovanni Tedesco scende in campo per i bambini.

L’allenatore palermitano nelle ultime quattro stagioni ha guidato diverse squadre di Malta: dal Floriana all’Hamrun Spartans fino al Gzira e al La Valletta. Il tecnico che nel 2016 guidò ad interim anche il Palermo in Serie A vanta 15 panchine in Europa League, l’addio al club della capitale maltese qualche giorno fa dopo alcune incomprensioni con la dirigenza.

L’ex centrocampista rosanero, data la momentanea pausa obbligata, ha promosso un’iniziativa che permetterà a tanti bambini e bambine dai 5 anni in su di svolgere per più di un mese degli allenamenti tecnico-individuali. Dal 22 giugno al 30 luglio, infatti, presso il centro “Rinaldo in Campo” sito a Isola delle Femmine si svolgerà questo stage in collaborazione con Libertas Capaci. Le parole di Giovanni Tedesco, in merito a tale idea, rilasciate nel corso dell’intervista concessa a Mediagol.it.

“È un’idea nata così, per cercare di lavorare coi giovani. Eravamo a tavola con mio fratello Totò e mia sorella Chicca e parlando abbiamo pensato di fare questa iniziativa. Sfruttiamo il tempo per aiutare i giovani con l’entusiasmo e la professionalità che possiamo portare. Abbiamo scelto Isola delle Femmine perché è un posto in cui la gente si sposta nel periodo estivo e già diverse persone hanno aderito. Saranno tre allenamenti gratuiti e regaleremo anche una maglia con la mia caricatura, dove indosso la maglia rosanero, quella a cui sono più legato (rosa con le frecce nere). Per me si tratta della prima esperienza con i bambini, ma so bene quanto sia difficile. Avrò un team di eccellenza con persone qualificate. Esperienza a Malta? A La Valletta non c’erano più i presupposti per continuare, visto che comunque non avrei lavorato col mio staff. A prescindere da ciò a Malta ho vissuto delle belle esperienze che mi hanno formato come allenatore e dato la possibilità di partecipare anche a fare di qualificazione all’Europa League, prendendomi anche delle soddisfazioni contro Hajduk Spalato e West Ham. Offerte? La mia priorità è l’estero, Arabia Saudita, Serbia… ho avuto diversi contatti. Naturalmente mi piacerebbe anche affrontare un campionato di Lega Pro e qualche chiacchierata c’è anche stata. D’altronde nel campionato maltese, secondo me, le prime cinque-sei squadre sono a quel livello, non è assolutamente vero che il livello è dilettantistico”.