Tantillo (Forza Italia): “Concessione stadio? Bisogna capire se è stata fatta convenzione con SSD Palermo”

Il Consiglio comunale di Palermo discute del caso “Renzo Barbera”.

La concessione della struttura di Viale del Fante alla SSD Palermo è un tema all’ordine del giorno al Comune. La seduta di ieri, infatti, si è aperta con la lettura della lettera della dottoressa Rimedio, dirigente del settore risorse immobiliari, che ha ricordato ai consiglieri la richiesta di restituzione della convenzione con la precedente società sportiva, la l’US Città di Palermo. Ma il problema si pone anche per il futuro, in quanto la politica locale non ha ancora trovato un accordo con la nuova proprietà per fruire dello stadio, che dall’estate scorsa ha comunque utilizzato gli impianti sportivi e pubblicitari dello stadio comunale di Palermo senza versare contributi alle casse comunali.

La politica stoppa Mirri e il Palermo: “A che titolo concessione stadio e gestione pubblicità? Ipotesi danno erariale”

Durante la seduta, il consigliere di opposizione Giulio Tantillo di Forza Italia ha aperto il dibattito sottolineando proprio questo aspetto. “Prima di restituire questo atto – ha detto Tantillo – vorrei che fosse chiaro che si tratta di un atto relativo al vecchio Palermo ed è evidente che vada restituito per questo, però vorrei capire se c’è un altro atto di giunta, se è stata fatta una nuova convenzione con la nuova dirigenza del Palermo Calcio”.