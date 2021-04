Super league,Tifosi Atalantini: “Piazze come Palermo e Catania meriterebbero il posto dei club di Serie A”

La Super League è il tema più caldo di queste ultime ore.

Super League, Moller: “Le partecipanti fuori da questa Champions. Poi si vedrà come continuare”

I principali top club europei hanno messo insieme le loro potenze economiche e la loro volontà di creare una lega che permetta di regalare maggiore spettacolo ai tifosi. Le reazioni a questo clamoroso annuncio sono state quasi tutte in disaccordo, e l’associazione dei Tifosi Atalantini ha voluto esprimere tutto il suo disappunto, chiedendo l’esclusione di Milan, Inter e Juventus dalla prossima edizione della Serie A. Al posto di queste tre squadre, i sostenitori della Dea sognano che alcune tra le piazze più antiche e calde della penisola italiana possano tornare nella massima serie, e tra queste c’è ovviamente il Palermo, che occupa un posto di riguardo tra le squadre con più blasone e storia del panorama calcistico del ‘bel Paese’.

Di seguito la lettera dell’associazione Tifosi Atalantini.

“È facile immaginare che dietro alla scelta di Juventus, Inter e Milan di essere tra i promotori di questo progetto ci siano logiche puramente finanziarie. Non sappiamo se sarà da subito oppure se serviranno ancora degli anni ma la strada, per i ricchi del calcio è tracciata: andare a recuperare sempre più soldi, a prescindere da quello che vogliono i tifosi. Da quando è uscito il comunicato ufficiale nella serata di domenica, è iniziato il tiro al bersaglio verso i promotori di questa iniziativa. Da tifosi dell’Atalanta abbiamo un concetto del calcio che è quanto di più lontano possa essere dai pensieri di Andrea Agnelli e compagnia. Il nostro auspicio? Che la Superlega vada avanti. Avete letto bene, non siamo impazziti di colpo. Auspichiamo che Juventus, Milan ed Inter vadano a giocare la loro Superlega ed abbandonino per sempre la serie A e le coppe europee. Tenetevi la Superlega, i super diritti televisivi, gli stadi moderni, i posti a sedere e lasciateci giocare con i nostri avversari “minori” magari in stadi meno belli ma ancora animati dalla passione per il calcio e non per i soldi. Ma quanto sarebbe bello se il vostro posto in seria A fosse destinato a piazze come Palermo, Catania, Catanzaro, Lecce, Bari, Avellino, Vicenza, Como, Cremonese, Pisa e via dicendo…piazze che hanno fatto la storia del calcio come passione popolare in Italia. Non è una provocazione, andate avanti, sarebbe stupendo”.