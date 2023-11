Sudtirol, Odogwu: “Voglio la doppia cifra, Bisoli esigente. Obiettivo salvezza”

"Contro il Pisa non abbiamo fatto una buona gara, anche se è stata decisa dagli episodi: fino allo 0-1 non avevano avuto grandi chance. Ora abbiamo tempo per recuperare mentalmente e fisicamente da acciacchi e infortuni e poi avremo 7 turni in poco tempo, quindi sarà tosta. Non dico che sarà un mese decisivo, ma molto importante sì: la classifica comincerà a sgranarsi. Lo scorso anno siamo stati bravi ma anche fortunati in qualche occasione, come contro il Parma o a Pisa. La differenza la stanno facendo gli episodi: un anno fa magari ci salvava un legno, quest’anno prendiamo gol. Punto ad andare in doppia cifra".

BISOLI - "É un tecnico esigente, se in allenamento non ti vede dare il 100% non ti prende in considerazione: per uno un po’ pigro come me, aver trovato uno che ti fa tirare fuori il massimo e ti dà fiducia è stato ciò che probabilmente mi è mancato in passato. Greco disse che contava su di me, al suo arrivo Bisoli ha confermato la scelta: è stata una sliding door importante. Come quando arrivò Italiano all’Arzignano: gli ho scritto quando ha raggiunto le due finali con la Fiorentina, gli ho detto che uno come lui deve arrivare in Champions".