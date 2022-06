Succi: “Padova più forte, ma Palermo ai playoff grande squadra. Brunori…”

Le parole del doppio ex di Padova e Palermo, Davide Succi, in vista della finale playoff tra rosanero e biancoscudati

Sale l'attesa per Padova-Palermo, primo del doppio confronto playoff che decreterà chi tra le due compagini conquisterà la tanto agognata promozione in Serie B. A soffermarsi in vista del match dell'"Euganeo", in programma domenica sera alle 21:00, è il doppio ex Davide Succi durante un'intervista concessa ai microfoni del "Corriere Veneto".

"Il Padova aveva uno scoglio durissimo da superare come il Catanzaro e lo ha fatto egregiamente, riuscendo a rimontare dopo essere passato in svantaggio. Credo che abbia ottime carte da giocarsi. Sta bene fisicamente e ha tanti giocatori che possono fare la differenza. Nei singoli probabilmente è più forte, ma il Palermo visto sinora ai playoff è una signora squadra. Sta altrettanto bene atleticamente ed è in fiducia tanto quanto il Padova".

Palermo è terra di grandi attaccanti. L’ultimo è Brunori, 25 gol nella regular season, già 4 ai playoff. "Ai miei tempi c’erano Miccoli, Cavani, Pastore... Eravamo una squadra fortissima - dice Succi - che ha sfiorato persino la Champions League. Brunori è un giocatore di categoria che fa la differenza, i grandi attaccanti in queste partite possono rappresentare un vero valore aggiunto. Peso della finale persa lo scorso anno dal Padova? Io penso che abbia pesato molto a inizio stagione. Adesso non credo che peserà, perché hanno avuto gli attributi di tornare a giocare un’altra volta una finale per la Serie B. E di sicuro non scenderanno in campo pensando alla finale con l’Alessandria. Che vinca il migliore".