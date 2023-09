Stulac: “Vi racconto il gol, che emozione! Sono felice, scorso anno è stato duro…”

"Sono veramente felice perché l’anno scorso è stato un anno molto duro per me per via dell’infortunio. Sono contento di aver fatto gol in casa e ancora di più per la vittoria di tutta la squadra". Queste le dichiarazioni in sala stampa di Leo Stulac, autore del gol secondo dei tre gol messi a segno dal Palermo nella vittoria odierna contro la Feralpisalò.