Stramaccioni: “Zamparini? Legame profondo con Palermo. Champions League la vince…”

Stramaccioni su alcuni temi inerenti al Palermo e sullo scorso Mondiale in Qatar

Nel corso della Palermo Football Conference, evento che accoglie diverse personalità sportive tra dirigenti ed avvocati in collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo e l'Università LUMSA, è intervenuto Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter e dell'Udinese tra le altre. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Ho avuto la fortuna di lavorare con piazze dal DNA profondamente italiano ma anche con presidenti profondamente legati alla propria piazza. Zamparini non era palermitano però ha avuto un fortissimo legame con la città. Io l'ho conosciuto in maniera marginale, era amico della famiglia Pozzo. Io sono un nostalgico, mi piace la famiglia Sensi. Moratti era un milanese doc. Trattava i giocatori come figli, idem per i Sensi e i Pozzo. Le altre proprietà sono più da business. Io da allenatore preferisco l'altro approccio. Anche perché poi i giocatori hanno un extra nel rendimento, è una mia opinione da nostalgico.

Cheddira ha fatto un Mondiale straordinario. Nel Marocco era un po' il "cucciolotto". I primi undici del Marocco sono pazzeschi, penso ad Hakimi, Ambrabat, Zyech, Boufal, Bono. Lui è entrato tante volte dando il proprio contributo, magari con un po' di sfortuna davanti la porta ma Cheddira è in crescita e merita la Serie A. Gli auguro di raggiungerla col Bari. Lui e Brunori sono tra i giocatori più interessanti del campionato cadetto. La mia carriera da opinionista? Non ho questa preparazione idonea da parlare di un mestiere. Si basa tutto sulla mia passione e ringrazio la Rai per la possibilità. Dazn? Dopo sette anni rivedo in prima persona il calcio italiano ed ho l'occasione di parlare con i protagonisti della Serie A.

Claudio Gomes? Ha qualità importanti e non era facile imporsi in un livello diverso da quello più alto. Ha le carte in regola per fare bene stando attenti alle pressioni.

Inter? Ha una grande possibilità in Champions contro un avversario forte ma non proibitivo. È a due punti dal secondo posto in Serie A, aspettiamo prima di dare giudizi ma ha il carisma per uscire da questo momento difficile. Chi vince la Champions? Facile, un'italiana".