Stemperini: “Rigori Brunori? Personalità e fattore Corini. Futuro e mercato rosa…”

"Rigori falliti e forza di ripresentarsi sul dischetto contro il Cagliari? Grande personalità, dopo due errori dagli undici metri la palla pesa per tutti. Lui ha calciato con serenità e freddezza, un rigore davvero perfetto per esecuzione. Faccio i complimenti a Corini che gli ha dato questa serenità. Corini ha giocato in A da protagonista assoluto e, se non vado errato, ha fallito tre rigori di fila segnando il quarto... Corini ha esperienza e sa di cosa si parla. Faccio i complimenti a Matteo per la personalità ed a Corini per la tranquillità e la fiducia che gli ha trasmesso. Mercato in B? City Group abituato a fare grandi cose, hanno potenzialità per fare quello che vogliono. A gennaio si tratta di un mercato di riparazione ed è dura trovare situazioni interessanti. I dirigenti sono bravi, conoscono giocatori di tutto il mondo. Io non stravolgerei tanto, la squadra sta prendendo equilibrio. Si tratta di dirigenti preparati, sono convinto che faranno delle buone operazioni. Brunori e l'occhio dei top club di A? Quando uno fa i gol in Serie B con la stessa semplicità con cui li faceva in Lega Pro è normale che ci sono attenzioni ma penso che per l'investimento fatto dal Palermo credo che non prenderanno in considerazione un'eventuale cessione. Non so se verranno fuori club che faranno pazzie, ma la vedo difficile. È chiaro che l'interesse su Brunori c'è, è normale che sia così. Brunori in A con il Palermo? È presto per parlarne, è importante fare bene quest'anno. Dopo di che verranno fatte tutte le valutazioni del caso".