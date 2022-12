Stemperini: “Gol Brunori belli, ma uno è top. La mia su modulo, Stulac e Saric… “

"Gol più bello realizzato da Brunori in questo primo scorcio di stagione? I gol che fa Matteo sono tutti belli. Lui è cattivo sotto porta e questo è un aspetto che mi piace molto. Se dovessi scegliere un gol dico quello contro la Spal, colpo di fioretto di precisione e di classe. Quello fa capire il livello tecnico di Matteo. Quando un attaccante fa i gol sono tutti belli, anche quelli di schiena. Quello che conta è il tabellino, non le traverse ed i pali. Lob di Benevento? Bastava una folata di vento e ne avremmo parlato come una gemma di rara qualità balistica per un bel po' di tempo. Ricordo ad Arezzo fece dei gol stupendi, ha qualità tecniche eccellenti e non mi meraviglio. Brunori in un attacco a due punte o da singolo terminale offensivo? È uno che si adatta in base alle partite. La cosa che mi piace è che ho visto tante volte Matteo recuperare palla nella propria metà campo, o spazzare l'area in circostanze di palla inattiva per gli avversari. Matteo a oggi è un calciatore completo: sa difendere, tenere palla, fa gol e assist. Stulac e Saric? Per me sono due giocatori fortissimi, sono stati sottotono in questa prima parte di torneo, ma hanno entrambi qualità importanti. Io li aiuterei nell'inserimento più che attaccarli. Sono giocatori fortissimi, quando il Palermo ha fatto questi acquisti ho pensato davvero che il club facesse sul serio da subito. Sono convinto che quando saranno sereni ed al top della condizione si tratterà di due acquisti fondamentali per il Palermo".