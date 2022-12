Stemperini: “Baldini top, sente ancora Brunori. Castagnini ok a Perugia, Serie B…”

Campionato di Serie B sempre più avvincente ed emozionante. Una classifica che non ha ancora rispecchiato i reali valori delle compagini. Graduatoria ravvicinata nel torneo cadetto, che evidenzia un sostanziale equilibrio sia in chiave playoff sia in ottica playout. Sandro Stemperini, intermediario di mercato che ha curato il passaggio del cartellino di Brunori dalla Juventus al Palermo e del trasferimento di Gregorio Luperini dalla compagine rosanero al Perugia , si è espresso sull'attualità in Serie B nel corso di un'intervista concessa alla redazione di Mediagol.it.

"Perugia-Palermo? Il Perugia ha affrontato mille difficoltà. Castagnini è un ottimo direttore e sta dando equilibrio alla squadra. Nell'ultima partita hanno giocato in maniera strepitosa, correndo tanto e dimostrando aggressività. Ero in tribuna e pensavo che alla fine del primo tempo giocato a mille sul piano della corsa e dell'intensità sarebbero crollati. Partita interpretata a ritmi vertiginosi e se il Perugia gioca così sono guai per tutti. Ho visto una squadra che stava bene fisicamente. Incroci di mercato a gennaio tra Palermo e Perugia? Qualcosa il Perugia farà, non so cosa. Dipende dalle uscite, le società sono attente sul piano gestionale con i propri conti. Castagnini è bravo e farà qualche buona operazione per sistemare il Perugia. Silvio Baldini? Ci siamo sentiti e so che si sente anche con Matteo. Silvio Baldini è un tecnico preparato e fortissimo, ha bisogno di essere appoggiato perché ha dei metodi diversi. È uno a cui va data carta bianca, ha un livello di conoscenze importante e sa tirar fuori il meglio da ognuno. È un peccato che non sia oggi in qualche panchina, a Perugia è arrivato in un momento di confusione e lui stesso è stato un po' frenetico. Sarebbe stato un bel binomio con Castagnini ma oggi a Perugia c'è un altro grande allenatore che è Castori. Baldini è un tecnico di assoluto spessore. Contendenti alla promozione in A? Io avrei detto già Frosinone, ma il campionato è lungo. La Reggina è pure lì, sono due squadre con tecnici importanti ed organici molto competitivi. Adesso c'è il Genoa di Gilardino che sta venendo fuori alla grande. Oggi non scommetterei un euro su nessuno. Sarà una bella lotta, un campionato di B così equilibrato ed imprevedibile non c'era da anni".