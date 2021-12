Stellone: “Il Palermo sta facendo bene, il Bari benissimo. E il futuro…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex allenatore del Palermo in vista della sfida tra gli uomini di Filippi ed il Bari

"Ho fatto qualche chiacchierata ma per un motivo o per un altro, non si sono concluse positivamente". Lo ha detto Roberto Stellone, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dall'ex allenatore del Palermo, che ha guidato i rosanero in Serie B nella stagione 2018-2019: dalle prestazioni offerte fin qui dal Parma di Beppe Iachini, alla sfida tra Palermo e Bari. Il match, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, è in programma domenica 19 dicembre alle ore 14:30 allo Stadio "Renzo Barbera".