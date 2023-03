Steaua Bucarest, Andrea Compagno: “Qui vivo un sogno, io di Palermo ma tifo Inter…”

Dall' Italia alla Romania , da Palermo alla Staua Bucarest . Andrea Compagno , centravanti palermitano ha lasciato il capoluogo siciliano per conquistare il suo posto al sole lontano dalla sua terra natia. L’attaccante classe 1996 è oggi protagonista in Liga I a suon di gol e la Steaua Bucaarest sorride. Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il calciatore nativo di Palermo , si è raccontato a trecentosessanta gradi. Di seguito le sue dichiarazioni.

ANNATE DA PROTAGONISTA IN ROMANIA - " Ero ad un bivio: da piccolo quando giochi a calcio sogni la serie A. Ecco, io andando in Romania ho pensato che all’estero potessero aprirsi nuovi scenari belli, imprevedibili. Ho fatto una scommessa ed è andata come sognavo. Quest’anno la Steaua ha acquistato il mio cartellino. E quando un club così prestigioso ti vuole fortemente ti cambia la carriera. Come è stato il passaggio alla Steaua? C’è molta più professione. I tifosi pretendono tanto. Ma hai un grande ritorno. Sono le sensazioni che cercavo da bambino. Il gioco vale la candela".

L'OBIETTIVO - "Il ritorno in Italia è un sogno. Cerco sempre di confermarmi domenica dopo domenica. Sogno la A e coltiverò questa speranza senza rimpianti. Tutto nella mia vita è arrivato in maniera inaspettata. Penso giorno dopo giorno senza aspettative. Non so quando, ma spero di arrivare in Serie A. La mia squadra del cuore? L'Inter. Per un palermitano è un po’ strano, ma io sono sempre stato tifoso nerazzurro".