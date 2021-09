SPORTMEDIAGOL LIVE ALLE 12.15: IL POST PARTITA DI ACR MESSINA-PALERMO

In studio Marco Capone e Giulia Anello, in collegamento Nicolò Cilluffo

Uno a uno, è questo il risultato finale del match in cui si sono affrontate a viso aperto ACR Messina e Palermo. Un tempo per parte, un punto a testa. Rosanero scolastici e distratti nella prima frazione di gioco, peloritani lesti a sfruttare una delle numerose disattenzioni della squadra di Filippi. Strigliata di quest'ultimo negli spogliatoi al termine dei primi quarantacinque minuti e Palermo in campo con un piglio diverso. Floriano sbaglia dal dischetto, Soleri trova il tapin vincente dopo un imperioso stacco aereo del solito Gregorio Luperini.