SportMediagol: il post partita di Potenza-Palermo 2-2

Due a due. È questo il risultato finale di Potenza-Palermo allo Stadio “Alfredo Viviani", gara valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. I rosanero di mister Silvio Baldini, sotto di due gol contro la formazione lucana guidata da Pasquale Arleo, agguantano in extremis il pari; decisivi ancora una volta il bomber Matteo Brunori ed Edoardo Soleri. Per l'attaccante scuola Roma, gol - l'ottavo della stagione, da subentrato - e un rigore conquistato, poi realizzato dal numero nove rosanero.