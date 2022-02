SportMediagol: il post partita di Palermo-Juve Stabia 3-1

Alle 12.00 sui canali social di Mediagol andrà in onda SportMediagol, il post partita che accompagnerà la stagione agonistica del Palermo

Tre a uno. È questo il risultato finale della sfida andata in scena sabato pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”. Tre i punti conquistati dal Palermo di Silvio Baldini contro la Juve Stabia. Un successo importante per il morale e per la classifica ottenuto grazie alla doppietta di Matteo Brunori e alla rete di Maxime Giron.