SportMediagol, il post partita di Mediagol per Padova-Palermo 0-1

Alle 12.00 sui canali social di Mediagol.it andrà in onda SportMediagol: il post partita di Padova-Palermo 0-1

Zero a uno: è questo il risultato finale di Padova-Palermo, match andato in scena ieri sera allo stadio "Euganeo". Lucidi, concreti e centrati, i rosanero di Silvio Baldini, si sono imposti sulla formazione biancoscudata di Massimo Oddo, aggiudicandosi il primo atto della Finale playoff di Serie C. Domenica 12 giugno, andrà in scena l'ultimo atto degli spareggi promozione di Lega Pro, con gli ultimi 90' della stagione da disputare al "Renzo Barbera".