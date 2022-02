SportMediagol: il post partita di Foggia-Palermo 4-1

Alle 12.00 sui canali social di Mediagol andrà in onda SportMediagol, il post partita che accompagnerà la stagione agonistica del Palermo

Quattro a uno. È questo il risultato finale della sfida andata in scena martedì pomeriggio allo Stadio “Pino Zaccheria”. Prima sconfitta in campionato per Silvio Baldini sulla panchina del Palermo. Una prestazione, quella offerta contro il Foggia, disastrosa sotto ogni punto di vista.