SportMediagol: alle 19.00 il post partita di Palermo-Monopoli 2-1

Con gli highlights, la moviola, le pagelle, le interviste e i sondaggi

Alle 19.00, sui social di Mediagol, andrà in onda SportMediagol, l’approfondimento post partita su Palermo-Monopoli. La gara valida per il secondo turno di Coppa Italia Serie C ha visto trionfare la squadra di Giacomo Filippi che ha così staccato il pass per gli ottavi di finale della stessa competizione.