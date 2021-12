SportMediagol: alle 12.00 il post partita di Palermo-Bari 0-0

Alle 12.00 sui canali social di Mediagol andrà in onda SportMediagol: il post partita che accompagnerà la stagione agonistica del Palermo

Zero a zero. È questo il risultato finale di Palermo-Bari: allo Stadio “Renzo Barbera” i rosanero di Giacomo Filippi, incapaci di trovare lucidità e qualità per vincerla, strappano solo un punto alla formazione di mister Michele Mignani con un pareggio a reti bianche.