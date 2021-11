SportMediagol: alle 12.00 il post partita di Fidelis Andria-Palermo 0-2

Alle 12.00 sui canali social di Mediagol andrà in onda SportMediagol: il post partita che accompagnerà la stagione agonistica del Palermo

Zero a due. È questo il risultato finale di Fidelis Andria-Palermo: allo Stadio Degli Ulivi i rosanero di Giacomo Filippi, centrano il secondo successo consecutivo in trasferta, conquistando l'intera posta in palio contro la formazione guidata da Ginestra.