Sporting Gijón, l’ex Palermo Djurdjevic incanta in Spagna: “I miei 19 gol? Posso fare meglio. Vlahović vale Haaland”

Soltanto due reti messe a segno con la maglia del Palermo, contro Sassuolo e Carpi, prima dell’addio.

Questi i numeri di Uros Djurdjevic per quanto concerne la sua breve avventura italiana in Serie A. Poche presenze, un serio infortunio, non un rilevante peso specifico sulle sorti della squadra in quella tribolata e sfortunata stagione. Meteora al Palermo, l’attaccante originario di Belgrado è tornato protagonista con la maglia dello Sporting Gijón, in Segunda Division. Diciannove i gol messi a segno fin qui dal centravanti serbo, che ha vestito la maglia rosanero nella stagione 2015-16.

“Finora ho segnato 19 reti perché la Segunda è una competizione estremamente difficile e dura. Tuttavia, sono certo che il mio score avrebbe potuto essere migliore se avessi reagito meglio in alcune situazioni. Vorrei continuare con lo stesso ritmo, chiaramente, nel prosieguo della stagione. I miei obiettivi personali sono sempre legati al successo della squadra. Se lo Sporting de Gijón giocherà bene, allora anche io farò bene. Al momento sono concentrato solo sull’obiettivo promozione e presto esordirò con un nuovo capitolo della mia carriera anche con la nazionale del Montenegro”, ha dichiarato il classe 1994, intervistato ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’.

LA CLASSIFICA – “Per ora siamo in una posizione che ci garantirebbe un posto ai play-off ma sicuramente faremo del nostro meglio per ottenere una promozione diretta. La competizione è davvero dura e tutte le squadre che sono in cima alla classifica stanno lottando per salire in Primera. È la mia miglior stagione di sempre? La stagione 2016/17 in cui ho giocato per il Partizan e questa, ora allo Sporting de Gijón, sono senza dubbio le migliori. Però spero di migliorare ancora adesso…”

DA VLAHOVIC AD HAALAND – “Dušan Vlahović sta mostrando semplicemente il tipo di potenziale su cui sta lavorando. Ha appena iniziato a trasformare il suo talento in qualità, èun ragazzo molto intelligente: ha iniziato a giocare con la Primavera, ha capito le esigenze del calcio italiano, ha imparato la lingua. Usa entrambi i piedi, ha un ottimo colpo di testa, si muove molto bene, è un gran lavoratore e concentrato sul suo obiettivo. Cesare Prandelli ha riconosciuto tutte queste qualità e ora Dušan lo ha ripagato coi gol e buone gare sul campo. E’ il miglior giovane 9 del mondo dopo Haaland? Non sono sicuro che Haaland sia migliore di Vlahović al momento. Si sa quanto sia difficile la Serie A per un giovane giocatore. Dušan si sta mettendo in mostra in una serie dove è in competizione con attaccanti come Ibrahimovic, Immobile, Martinez, Lukaku… La domanda è come se la caverebbe Haaland in Italia, anche se è sicuramente un giocatore fantastico”, ha concluso.