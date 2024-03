Spezia, l’ex rosa Mateju: “Spero di rimanere, obiettivo salvezza. Nazionale…”

“Mi manca giusto di fare il portiere, ma per me l’importante è giocare sempre, non conta tanto il dove quanto il come e il farlo al servizio della squadra. So di essere arrivato in un momento difficile, ma lo sapevo, l’obiettivo è più che mai la salvezza. Quando sono arrivato conoscevo già qualcuno e questo mi ha facilitato, avevo parlato anche con D’Angelo e spero di rimanere con la salvezza”.

ADDIO AL PALERMO -"Non so se ci fosse qualcosa che non andava, i problemi erano altri e non certo la piazza. Ora sono qui allo Spezia, sono contento e penso solo alla salvezza. Sono qui per questo. - conclude poi il difensore facendo un pensiero alla Nazionale – Ci penso, ma è difficile entrarci perché quasi tutti giocano in Serie A e in Bundesliga e sono molto forti. Ora però viene prima lo Spezia e poi penseremo a fare ancora meglio e alla Repubblica Ceca. Idoli? Nedved, è troppo facile. Ma ammiravo anche difensori come Grygera e Jankulovski”.