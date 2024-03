Italia-Turchia U21, Nunziata: “Buttati via due punti, miglior partita della stagione”

Il ct dell’ Italia Under 21 Carmine Nunziata ha parlato ai microfoni della Rai dopo il match contro la Turchia pareggiato 1-1 e valido per le qualificazioni agli Europei di categoria.

GOL CHE SA DI BEFFA - "Vista la partita che abbiamo fatto, dove meritavamo di vincere: c'è stata troppa sufficienza. Abbiamo perso una palla che non dovevamo perdere e siamo stati ingenui. peccato: buttati via due punti dopo una grande partita".

CASADEI - "Se chiamo i giocatori, è per cercare di spronarli e di dare sempre di più. Se richiamo sempre quelli vicini alla panchina, è per questo. Lui non deve costruire la manovra, ma giocare tra le linee e attaccare la profondità. Ha fatto una buona partita, come tutti gli altri".