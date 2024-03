Pisa, novità in vista Palermo: aumentata la capienza di 500 posti nella Curva Nord

Il Pisa si prepara a delle novità in vista della sfida contro il Palermo. Aumentata la capacità della Curva Nord di 500 posti

I biglietti relativi a tale settore, denominato Curva Nord Laterale (‘curvino’), validi per la gara Pisa-Palermo, in programma lunedì 1 aprile all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani (ore 15.00), saranno disponibili a partire dalle ore 16.30 in tutti i punti vendita del circuito Ticketone".