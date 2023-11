Spezia, Alvini ad un passo dall’addio. In viaggio verso la Liguria D’Angelo

Lo Spezia all'inizio della stagione veniva definita una delle serie candidate alla promozione in Serie A. Dopo 13 partite giocate, la formazione ligure si trova al terzultimo posto con 10 punti però a soli tre punti dalla zona salvezza. La posizione del tecnico è tutt'altro che salda infatti Luca D'Angelo è partito alla volta di La Spezia per l'incontro decisivo con la dirigenza del club Aquilotto, dal quale dipenderà il suo approdo o meno sulla panchina ligure al posto di Massimiliano Alvini. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com fra le parti esisterebbe già un accordo di base, al quale dovranno essere solo limati die dettagli. Dall'esito del summit serale dipenderà anche l'uscita del comunicato di esonero del mister. Se la fumata bianca arriverà già in serata, l'addio con l'ex Cremonese e Perugia ci sarà prima della mezzanotte. Altrimenti il tutto slitterà a domani. Infine la questione legata alla risoluzione del contratto esistente fra il Pisa e lo stesso D'Angelo. Il foglio di via per il tecnico abruzzese è pronto a meno che quest'ultimo non chieda una buonuscita alla società nerazzurra. In quel caso servirà una trattativa fra le parti.