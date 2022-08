Sorrentino: “Questo Palermo è forse più scarso di quello dell’anno scorso in Serie C”

Parola a Stefano Sorrentino . Il doppio ex di Torino e Palermo ha espresso la propria opinione ai microfoni di Mediaset nel post-partita del match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia . I granata hanno superato i rosanero per tre a zero grazie ai gol di Lukic , Radonjic e Pellegri . Di seguito, le dichiarazioni di Stefano Sorrentino .

"Onore al Palermo che si è reso pericoloso in un paio di occasioni con Brunori e Floriano, in cui è arrivata la risposta di Milinkovic-Savic, ma sulla carta non c'era storia. Con tre o quattro innesti giusti il Torino può fare bene. La litigata ha acceso un mercato un po' piatto ma il Torino deve ambire alla parte sinistra della classifica. Con le partenze di Bremer, Pobega e Belotti vanno acquistati giocatori di peso. Il risultato è un po' bugiardo, i rosa hanno tenuto il campo. L'allenatore della Primavera ha gestito bene il gruppo pur sapendo che a breve arriverà Corini. Questo Palermo qua forse è anche più scarso di quello dell'anno scorso in Serie C. Sono sicuro che però in questo mese il City Group rinforzerà la squadra".