Sorrentino: “Palermo non pensi di avere 2 risultati su 3. Brunori? Il punto di forza…”

Parola a Stefano Sorrentino. Ex portiere del Palermo e attuale procuratore dell'estremo difensore dei rosa, Alberto Pelagotti, il classe '79 ha detto la sua - sulle colonne di "Repubblica" - in merito alla finalissima tra rosanero e biancoscudati che andrà in scena tra poche ore al "Renzo Barbera" e che decreterà la quarta squadra promossa in Serie C.