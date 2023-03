SONDAGGIO: PIGLIACELLI, POKER DI PARATE SUPER CONTRO LA TERNANA: SCEGLI LA PIU’ BELLA

Prestazione eccellente e clean sheet. Risultato? Migliore in campo indiscusso in una partita in bilico fino all'ultimo istante. Mirko Pigliacelli si è preso la scena in Palermo-Ternana con parate prodigiose e dall'elevato coefficiente di difficoltà. Una serie di interventi eccezionali sul piano della preparazione, oltre che su quello squisitamente tecnico.