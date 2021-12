SONDAGGIO Palermo ko a Picerno: obiettivo playoff o si può sognare il primato?

Dopo la sconfitta con l'AZ Picerno la vetta della classifica del Girone C si allontana: vota e rispondi al sondaggio di Mediagol.it

Dopo una brillante striscia positiva di risultati, conditi da cinque vittorie ed un pareggio in sei giornate di campionato, il Palermo di Giacomo Filippi si è fermato al "Donato Curcio" di Picerno tornando a casa con zero punti, con la squadra guidata dall'ex Catania Reginaldo vittoriosa per 1-0. Nel frattempo, però, il Bari - attuale capolista del Girone C di Serie C - sta continuando a racimolare punti su punti, mantenendo a quota 36 punti un buon distacco sulla seconda in classifica, ovvero il Monopoli, prossimo avversario in campionato dei rosanero, terzi con 29 punti.