SONDAGGIO Palermo, il dilemma di Filippi: quale tandem offensivo contro la Paganese?

Vota il sondaggio della redazione di Mediagol.it in vista della sfida tra Palermo e Paganese, valevole per la 15a giornata di Serie C

Mediagol (sc) ⚽️

Il tecnico Giacomo Filippi sembra aver trovato l'assetto tattico più confacente per le caratteristiche dei singoli calciatori in rosa nel modulo 3-5-2, utilizzato nel corso delle recenti gare di campionato. Il mister della formazione rosanero dovrà ora scegliere a quale binomio d'attacco affidarsi in vista del match del prosimo turno di Serie C, che vedrà il Palermo impegnato al "Renzo Barbera" contro la Paganese. Quale tandem offensivo vi convince maggiormente? Esprimete la vostra preferenza votando il sondaggio della redazione di Mediagol.it.