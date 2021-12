SONDAGGIO Palermo, flop nel derby e big match col Bari: vedi più “rosa” o più “nero”?

Vota il sondaggio della redazione di Mediagol.it in vista del big match Palermo-Bari, sfida del girone C di Serie C, in programma domenica 19 dicembre alle 14.30 allo Stadio "Renzo Barbera", valido per la 19a giornata di Lega Pro

Prosegue la marcia di avvicinamento al big match tra Palermo e Bari, in programma domenica 19 dicembre alle 14.30 allo Stadio "Renzo Barbera", gara valevole per la diciannovesima giornata del girone C di Serie C 2021-2022. Dopo la vittoria con il Monopoli è arrivato il cocente ko nel derby contro il Catania. In vista della sfida contro la capolista ed il giro di boa del girone C di Serie C, vedi un futuro più "rosa" o più "nero"?