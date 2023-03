SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Modena. Come finirà? (1-X-2)

Puoi votare da questo momento fino all’inizio della partita in programma sabato

Venerdì sera allo stadio Renzo Barbera andrà in scena la sfida Palermo-Modena, valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie B 2022-2023. Alle ore 14:00 i rosanero, dunque, torneranno a giocare in casa dopo il pareggio esterno contro il Cittadella.