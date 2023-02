SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Frosinone. Come finirà? (1-X-2)

Sabato 18 febbraio allo Stadio "Renzo Barbera" andrà in scena la sfida Palermo-Frosinone, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2022-2023. I rosanero, dunque, torneranno a giocare in casa dopo la sconfitta rimediata in trasferta al cospetto del Genoa di Gilardino.