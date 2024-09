SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Cosenza. Come finirà? (1-X-2)

Dopo la vittoria conquistata in trasferta sul campo della Cremonese, il Palermo tornerà in campo questa sera. La squadra di Alessio Dionisi esordirà tra le mura amiche dello Stadio "Zini" e affronterà il Cosenza di Massimiliano Alvini nella gara valevole per la quarta giornata del campionato di Serie BKT, in programma alle ore 20:30.