SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Cosenza. Come finirà? (1-X-2)

Dopo le tre vittorie consecutive conquistate in trasferta contro Reggiana e Ascoli, e al "Renzo Barbera" contro la Feralpisalò, il Palermo tornerà in campo oggi, venerdì 22 settembre. La squadra di Eugenio Corini affronterà in casa il Cosenza dell’ex Fabio Caserta, reduce dal pareggio ottenuto in extremis contro il Sudtirol. Il match, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B, è in programma alle ore 20:30.