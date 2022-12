SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Como. Come finirà? (1-X-2)

Come finirà Palermo-Como? Vota il sondaggio della redazione di Mediagol.it

Sulla scia positiva del successo esterno del "Ciro Vigorito" contro il Benevento, il Palermo di Eugenio Corini è a caccia dei tre punti nel match in programma giovedì 8 dicembre contro il Como di Moreno Longo. Alle ore 20:30 allo Stadio "Renzo Barbera" andrà in scena la sfida valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie B 2022-2023. I rosanero, dunque, torneranno a giocare tra le mura amiche dell'impianto di viale del Fante dopo la vittoria contro la compagine sannita guidata da Fabio Cannavaro.