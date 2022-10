SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Cittadella. Come finirà? (1-X-2)

Puoi votare da questo momento fino all'inizio della gara in programma domenica

In cerca di continuità. Il Palermo di Eugenio Corini affronterà il Cittadella nel match valevole per la decima giornata del campionato di Serie B . Domenica alle ore 16:15, i rosanero sfideranno gli uomini di Gorini fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera" dopo il pareggio rimediato contro il Pisa di D'Angelo.

Scegli se secondo te vincerà la squadra che gioca in casa, quella che gioca in trasferta, oppure se pensi che finirà con un pareggio. Per esprimere la tua preferenza, basta cliccare accanto alla voce che vuoi votare: 1, X o 2?