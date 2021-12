SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Bari. Come finirà? (1-X-2)

La sfida tra Palermo e Bari è in programma domenica pomeriggio: puoi votare da questo momento fino all'inizio della partita

E' quasi tempo di tornare in campo dopo la sconfitta rimediata in trasferta contro il Catania. Il Palermo di Giacomo Filippi affronterà domenica pomeriggio la capolista Bari, nella gara valevole per la diciannovesima giornata del Girone C di Serie C. La sfida contro gli uomini di Michele Mignani è in programma alle ore 14.30 allo Stadio "Renzo Barbera".